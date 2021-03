FC Porto volta a visar atraso do Estado na devolução do IVA: "Para corar de vergonha"

Dragões voltam a salientar atraso na devolução de IVA, na Dragões Diário.

Depois das afirmações de Pinto da Costa, aos meios oficiais do FC Porto, os dragões voltaram esta quarta-feira a deixar críticas ao Estado pelo atraso na devolução de IVA, recorrendo à Dragões Diário.

Na newsletter portista, o emblema azul e branco refere mesmo que o atraso é "de corar de vergonha".

"O Estado português está há três meses sem cumprir a obrigação de reembolsar a SAD do FC Porto em três milhões de euros relativos ao IVA de 2020", começa por ler-se.

"Não está em causa, note-se, qualquer subsídio ou benefício especial concedido ao clube, mas apenas a devolução de algo que foi pago a mais", continua a newsletter portista, recordando depois as palavras de Pinto da Costa.

"Não foi por acaso que o último episódio dos Retratos do Novo Mundo Jorge Nuno Pinto da Costa falou do "cariz lamentável de caloteiro do Estado"", conclui.