FC Porto volta a reclamar que é o clube com mais títulos em Portugal

Sérgio Conceição com a Taça e a festa do FC Porto

Os registos da Federação Portuguesa de Futebol não permitem esclarecer em toda a linha, tudo por causa da Supertaça

Azuis e brancos têm agora 84 títulos oficiais. Resta saber se ultrapassou ou igualou o Benfica, visto que não é certo se os encarnados têm 83 ou 84 títulos.

O FC Porto conquistou a Taça Portugal este domingo, ao vencer o Braga por 2-0, e atingiu os 84 títulos no palmarés. Uma feito que o clube assinalou nas redes sociais com uma publicação, onde reclama que ser o clube português com mais títulos oficiais.

Certo é que o FC Porto conquistou este sábado o 84.º troféu futebolístico do seu palmarés e a dúvida volta á ribalta. Iguala ou ultrapassa o Benfica no topo dos clubes portugueses com o maior número de títulos?

Pois bem, essa é uma interpretação que os registos da Federação Portuguesa de Futebol não permitem esclarecer em toda a linha, tudo por causa da Supertaça. Isto porque, por um lado, a FPF considera que as duas primeiras Supertaças, ganhas pelo Boavista e pelos encarnados, foram oficiosas. Por outro, contabiliza essa vitória no palmarés das águias.

Os azuis e brancos são o clube português mais galardoado no futebol internacional, ao ostentarem sete cetros - Taça dos Campeões Europeus (1986/87), Liga dos Campeões (2003/04), Taça UEFA (2002/03), Liga Europa (2010/11), Taça Intercontinental (1987 e 2004) e Supertaça Europeia (1987/88) -, contra dois dos encarnados e um dos leões.