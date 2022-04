FC Porto continua a preparar jogo com Santa Clara com quarteto no boletim clínico

Manafá permanece fora do relvado, Zaidu, Bruno Costa e Pepê treinaram sob cautelas

O FC Porto realizou, este sábado, no Olival, o penúltimo treino de preparação para o jogo com o Santa Clara, da 28.ª jornada da Liga Bwin, com só uma ausência, sendo que três portistas trabalharam condicionados, além de que houve uma novidade.

Wilson Manafá voltou a fazer tratamento no departamento clínico, Zaidu, Bruno Costa e Pepê, regressados de lesão, participaram sob cautelas na sessão de trabalho e Gonçalo Borges foi chamado ao trabalho por Sérgio Conceição.

O FC Porto treina, pela última vez antes do duelo caseiro com o Santa Clara, no próximo domingo, a partir das 10h30, no Olival. Uma hora e meia depois, sensivelmente, o treinador portista realiza a habitual conferência de antevisão.