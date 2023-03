Chegou às 10h30 ao centro de treinos do FC Porto.

A cúpula do futebol do FC Porto encontra-se presente Olival, na sequência do turbilhão de ontem, devido à insatisfação de Sérgio Conceição para com algumas situações recentes, ao ponto de terem circulado informações sobre uma (alegada) ameaça do treinador em sair já do clube nesta paragem de seleções.

Depois de Conceição, de Pinto da Costa (presidente) e de Luís Gonçalves (administrador e vice-presidente), também Vítor Baía (administrador e vice-presidente) deu entrada no centro de treinos dos azuis e brancos, quando o relógio assinalava 10h29.

Os trabalhos, como habitualmente, decorrem à porta fechada e o início está marcado para as 11h30.