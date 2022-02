FC Porto vira baterias para o Gil Vicente: as notas do regresso aos treinos

FC Porto voltou aos treinos no Olival

Dragões não perdem tempo e, após o empate em Roma, voltaram ao Olival.

Com o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa assegurado, após o empate (2-2) frente à Lázio, em Roma, o plantel do FC Porto voltou hoje aos treinos no Olival, de olho na receção de domingo (20h30) ao Gil Vicente, referente à 24.ª jornada da Liga Bwin.

Manafá, ainda em tratamento, é o único nome no boletim clínico, enquanto o extremo Gonçalo Borges mantém-se às ordens de Sérgio Conceição.

Os dragões voltam a treinar este sábado, às 16h30, no Olival. A partir das 18h00, Sérgio Conceição faz a antevisão do FC Porto-Gil Vicente em conferência de Imprensa.