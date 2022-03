FC Porto viajou para Lisboa de avião e levou todos os jogadores disponíveis

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Dragões defrontam o Sporting na quarta-feira (20h45), em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal

O FC Porto já está em Lisboa, para onde viajou de avião com vista ao encontro da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, com o Sporting, agendado para as 20h45 de quarta-feira.

Sérgio Conceição chamou basicamente todos os jogadores disponíveis. Ficam de fora Wilson Manafá (lesionado), Francisco Meixedo (quarto guarda-redes) e Fernando Andrade, que não tem entrado nas contas do treinador.

O presidente, Pinto da Costa, e Luís Gonçalves, diretor geral para o futebol, deslocaram-se juntamente com o plantel e equipa técnica.