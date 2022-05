O regresso ao Porto, após o jogo, também será de avião.

A comitiva do FC Porto vai viajar, este sábado, de avião para Lisboa. Sérgio Conceição orienta o último treino no Olival, depois os jogadores vão almoçar e concentram-se no Dragão de onde seguirão para o aeroporto.

O voo está marcado para as 15h15 e é de prever que o treinador leve toda a gente ao Jamor, como prémio pela época.

