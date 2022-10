FC Porto: Gabriel Veron em dúvida para o jogo da Liga dos Campeões

Extremo ex-Palmeiras voltou a fazer tratamento no regresso do FC Porto ao trabalho após o empate com o Santa Clara.

A preparação do FC Porto para a receção ao Atlético de Madrid, depois de amanhã, na derradeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, arrancou na manhã deste domingo.

Sérgio Conceição teve praticamente todo o grupo disponível, com exceção de Pepe e Gabriel Veron. O central continua em tratamento a uma entorse no joelho esquerdo e, segundo o treinador, ainda tem algumas semanas de recuperação pela frente. Já o extremo ex-Palmeiras queixou-se de dores musculares na receção do encontro com o Brugge, não participou no empate com o Santa Clara e está em dúvida para a receção aos "colchoneros".

Os dragões, recorde-se, já garantiram o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões na jornada anterior, com a vitória na Bélgica e o empate do Atlético de Madrid, em casa, com o Bayer Leverkusen. No entanto, o encontro de terça-feira está longe de ser a feijões, uma vez que ainda poderão terminar no topo do grupo B. Para isso, precisam "apenas" de fazer melhor resultado do que o Brugge.