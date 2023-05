FC Porto venceu sempre que teve a carne toda no assador

Sérgio Conceição juntou Taremi, Galeno e Toni Martínez no onze pela sétima vez esta época. Nessas ocasiões, só não houve golo de um dos artilheiros frente ao... V. Guimarães

Na fase do tudo por tudo no campeonato, Sérgio Conceição quis dar peso ao ataque e, em Famalicão, juntou no onze os três melhores marcadores do FC Porto versão 2022/23. Pela sétima vez na temporada, Taremi (30 golos em todas as provas), Galeno (15) e Toni Martínez (13) foram titulares em simultâneo, numa noite que correu especialmente bem ao iraniano, que assinou um inédito "póquer" na carreira, sendo decisivo na vitória por 4-2. No entanto, o trio já havia mostrado que era capaz de se potenciar em ocasiões anteriores. Passamos a explicar.

Para melhor entendimento do alcance desta "sintonia" entre os goleadores portistas, basta referir que, nos sete jogos com os três na equipa inicial, só em um não houve golo de pelo menos um deles. Aconteceu, curiosamente, diante do V. Guimarães, o próximo e último adversário dos portistas na atual edição da I Liga. No D. Afonso Henriques, à 17.ª jornada, coube a João Mário garantir os três pontos para os dragões. De resto, nos duelos com Gil Vicente (5.ª jornada e "quartos" da Taça da Liga), Chaves (6.ª jornada), Famalicão (16.ª e 33.ª) e Portimonense (26.ª) houve sempre, no mínimo, um remate certeiro de Mehdi, Galeno ou Toni. O encontro deste sábado no Dragão poderá então proporcionar a oportunidade de retificar a folha em branco da primeira volta e, em simultâneo, manter o registo cem por cento vitorioso nos desafios que contaram com o "triunvirato" no onze.

Taremi, Galeno e Toni Martínez já anotaram, entre os três, 58 golos esta época. O iraniano leva 30, o luso-brasileiro 15 e o espanhol vai em 13

Para que tal aconteça, Sérgio Conceição terá de manter a aposta nos três atacantes. A esse respeito, o caso que oferece mais dúvidas é o de Toni Martínez. Contra o Famalicão, o espanhol cedeu a vaga a Evanilson aos 68 minutos, pelo que não é de descartar o regresso do brasileiro às opções iniciais. Já Taremi e Galeno são nomes quase garantidos.