FC Porto vence Portimonense na pré-época. Confira os marcadores

Este foi o terceiro jogo dos portistas na pré-época,

O FC Porto venceu o Portimonense, esta quarta-feira, 2-0. O jogo que decorreu à porta fechada foi o primeiro dos dragões no decorrer do estágio no Algarve, que começou na terça-feira.

Os golos do FC Porto foram apontados por Romário Baró e Gonçalo Borges.

Este foi o terceiro jogo dos portistas na pré-época, tendo antes vencido a Académica, por 4-0, e o FC Porto B, por 3-0.

Onze inicial do FC Porto: Samuel Portugal, Dinis Rodrigues, Fábio Cardoso, David Carmo, Wendell, Djaló, Bernardo Folha, Rui Monteiro, Galeno, Namaso e Fran Navarro.