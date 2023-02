FC Porto vence Panathinaikos e está nos oitavos de final da UEFA Youth League

Triunfo do emblema azul e branco, por 1-0, na Grécia.

O FC Porto venceu esta quarta-feira o Panathinaikos, por 1-0, no play-off da UEFA Youth League, apurando-se assim para os oitavos de final da competição.

No Estádio Apostolos Nikolaidis, em Atenas (Grécia), Jorge Meireles, com um remate aos 71 minutos, deu o triunfo e o apuramento à equipa sub~19 do emblema azul e branco, comandada por Capucho.

Nos oitavos de final estava já o Sporting, que venceu o Grupo D da primeira fase, enquanto o Benfica, que defendia o título, caiu na fase de grupos, ao ser terceiro na no Grupo H.

O sorteio da próxima fase está marcado para 13 de fevereiro, em Nyon (Suíça).