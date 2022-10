FC Porto vence o Bayer Leverkusen na UEFA Youth League

Vitória por 3-1 dos jovens dragões, que somaram seis pontos no grupo B.

Os sub-19 do FC Porto bateram os juniores do Bayer Leverkusen, esta terça-feira, por 3-1, no Estádio Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia. Rui Monteiro, aos 51 e 90+2 minutos, e Jorge Meireles, aos 67', marcaram os golos portistas. Sertdemir, de grande penalidade, marcou para os alemães, aos 59'.

Aos 78', Jorge Meireles ainda falhou um penálti para os azuis e brancos.

O FC Porto soma agora seis pontos no grupo B, o Bayer Leverkusen segue com três derrotas. Atlético de Madrid (seis pontos) e Club Brugge (três pontos) defrontam-se a partir das 15h00 nesta terceira jornada da fase de grupos da UEFA Youth League.