FC Porto vence na Premier League International Cup

David Vinhas apontou o golo solitário que derrotou o Wolverhampton

O FC Porto B alcançou, este sábado, a primeira vitória na edição deste ano da Premier League International Cup. Depois do empate (1-1) com o Blackburn, na quarta-feira, os dragões derrotam o Wolverhampton e ocupam o quarto lugar do Grupo A, com quatro pontos

O central David Vinhas fez, de cabeça, na sequência de um canto, o único golo do encontro, aos 29 minutos. O próximo jogo dos azuis e brancos está marcado apenas para 19 de dezembro, frente ao Leicester.

O FC Porto B alinhou com: Roko Runje; Rodrigo Pinheiro, David Vinhas, Zé Pedro (capitão), Nilton Varela, Romain Correia, Sidnei Tavares, Giorgi Abuashvili, Umaro Candé, Jorge Meireles e Wendel Silva.