FC Porto vence Braga em jogo-treino no Olival

FC Porto e Braga defrontaram-se, esta tarde, à porta fechada, no Olival, num treino com jogo que sorriu aos dragões. Taremi foi o autor do único golo do encontro - na conversão de uma grande penalidade -, que serviu para as duas equipas preparem os importantes compromissos que têm pela frente.

Os dragões defrontam o Benfica na quarta-feira, dia 9, em Aveiro, na Supertaça Cândido de Oliveira. Um dia antes, os arsenalistas recebem o Backa Topola, da Sérvia, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.