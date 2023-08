FC Porto vence Braga e estreia Nico González. Confira as escolhas de Sérgio Conceição

Diogo Costa continua no boletim médico

FC Porto e Braga defrontaram-se, esta tarde, à porta fechada, no Olival, num treino com jogo que sorriu aos dragões. Taremi foi o autor do único golo do encontro - na conversão de um penálti, após falta sobre Galeno -, que serviu para as duas equipas preparem os importantes compromissos que têm pela frente.

Sérgio Conceição utilizou os seguintes jogadores: Cláudio Ramos; Pepê, Pepe, Marcano, Zaidu, Marko Grujic, Eustáquio, Otávio, Galeno, Danny Namaso e Mehdi Taremi.

Foram ainda utilizados Samuel Portugal, Wendell, Gonçalo Borges, Toni Martínez, Romário Baró, Nico González, Fran Navarro, Rodrigo Pinheiro, André Franco, David Carmo e Fábio Cardoso.

Diogo Costa (treino condicionado), João Mário (treino condicionado), Gabriel Veron (tratamento) e Evanilson (tratamento) permaneceram no boletim clínico.