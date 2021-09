FC Porto vence Atlético de Madrid na estreia na UEFA Youth League

Jovens do FC Porto triunfaram por 2-1 em Madrid.

O FC Porto triunfou por 2-1 sobre o Atlético, em Madrid, em jogo da primeira jornada da fase de grupos da Youth League.

A formação sub-19 do emblema azul e branco abriu o marcador aos 35 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Diogo Abreu. El Jebari, avançado dos colchoneros, empatou o encontro aos 56', mas Rodrigo Pinheiro, aos 62', com um belo golo, desfez a igualdade e fechou as contas do marcador.

Ainda esta quarta-feira, as formações iniciais dos dois clubes defrontam-se na ronda inaugural da fase de grupos da Liga dos Campeões, em jogo agendado para as 20h00, também em Madrid.