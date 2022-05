FC Porto vai ser recebido na Câmara após o jogo da consagração

Dragões vão festejar no estádio, diante do Estoril, e vão seguir, depois, para a Câmara Municipal

O FC Porto vai à Câmara Municipal no final da partida com o Estoril, marcada para o próximo sábado, no Estádio do Dragão.

"A Câmara Municipal do Porto organiza, no próximo sábado, dia 14 de maio, após conclusão do jogo entre o FC Porto e o Estoril, a cerimónia de receção à equipa do Futebol Clube do Porto, campeão nacional de futebol da época 2021/2022", informou a Câmara do Porto.

A receção aos campeões nacionais decorrerá no átrio da Câmara Municipal do Porto e culminará com a deslocação à varanda, esperando-se, nesse momento, a presença de milhares de adeptos azuis e brancos, nos Aliados.