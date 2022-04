FC Porto vai recorrer, mas Pepe falha jogos com Sporting e Braga

Pepe com Matheus Nunes

FC Porto vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto

O comunicado do Conselho de Disciplina da FPF revela esta terça-feira que Pepe, defesa do FC Porto, bem como o sportinguista Tabata, foram suspensos 23 dias e multados em 2870 euros na sequência dos incidentes ocorridos no clássico entre dragões e leões, a contar para a Liga Bwin.

Perante este castigo, o FC Porto vai recorrer da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto, algo que não tem efeitos suspensivos perante o castigo anunciado esta terça-feira. Para tal teria de apresentar uma providência cautelar, que a ser aceite suspenderia o castigo até à decisão final do TAD. Contudo, é pouco provável que seja possível obter uma resposta à providência cautelar em tempo útil.

Ou seja, Pepe não alinhará diante do Sporting, esta quinta-feira em partida das meias-finais da Taça de Portugal, e muito provavelmente em Braga - jogo a contar para a 31ª jornada da Liga Bwin -, dada a tal ausência de resposta do TAD em tempo útil.

Pepe foi punido com 23 dias de suspensão, mas o comunicado do Conselho de Disciplina refere que nos casos em que houve suspensão preventiva deve ser descontado o tempo já cumprido anteriormente. Ora, o defesa do FC Porto já cumpriu 12 desses dias, faltando 11. Na prática, poderá ser opção para o FC Porto-Vizela da 32ª jornada da Liga Bwin.