FC Porto vai recorrer do castigo aplicado pelo CD a Sérgio Conceição

Treinador já cumpriu jogo de suspensão em Arouca, mas mantém-se fiel à versão defendida sobre o relatório de Manuel Mota.

O FC Porto vai recorrer da suspensão de um jogo (e multa de 4268 euros) aplicada pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF a Sérgio Conceição, na sequência da expulsão no FC Porto-Famalicão da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Ainda que o técnico dos dragões já tenha cumprido o castigo, na partida de ontem com o Arouca, o departamento jurídico azul e branco vai avançar com recurso da decisão, por uma questão de honra e porque Conceição considera que o que está descrito no relatório do árbitro Manuel Mota não corresponde ao que realmente se passou.

O juiz do encontro justificou a advertência a Conceição com o facto de este ter "invadido na área técnica" do Famalicão aquando dos festejos do 2-2, assinado por Otávio. Já o treinador portista confirmou apenas que chamou "artista" ao árbitro da AF Braga já após ter visto o cartão vermelho. "Eu fui expulso por festejar o golo. Aquilo que vem no relatório não é verdade. Eu só invadi a área técnica depois de ser expulso, há imagens disso", garantiu Sérgio, na antevisão do encontro com o Arouca.