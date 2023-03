"FC Porto vai entrar com tudo e é favorito neste jogo contra o Inter"

A opinião de Nuno Valente, antigo jogador do clube azul e branco.

Nuno Valente, antigo lateral do FC Porto, onde conquistou, por exemplo, uma edição da Liga dos Campeões, acredita que os dragões são favoritos frente ao Inter, no jogo da segunda mão dos oitavos de final da Champions marcado para esta terça-feira (20h00).

"O FC Porto nesta competição, e ao longo dos anos, tem feito grandes épocas e certamente hoje o público do Dragão vai estar ao rubro, porque sabe e acredita que esta equipa vai fazer tudo para ganhar. Eu conheço a mentalidade do clube, de certeza que vão entrar com tudo para resolverem a eliminatória o mais rápido possível", declarou à Rádio Renascença.

"O Inter vem ao Dragão com algumas cautelas, sabe que não está no melhor momento, mas é sempre uma equipa a ter em conta. Penso que se o FC Porto entrar forte, e com o que tem feito nos últimos jogos na Liga dos Campeões, vai ser o favorito neste jogo", vincou, embora esperando um duelo "equilibrado". "Na primeira mão viu-se que as duas equipas tiveram respeito mútuo, onde houve muitas cautelas para que o resultado não fosse tão dilatado", lembrou.

"Hoje tem que se decidir e penso que vai ser um jogo muito disputado e resolvido nos pormenores. Nestes jogos e nesta competição, os pequenos pormenores fazem uma grande diferença, e penso que o pequeno detalhe vai resolver esta eliminatória. Espero que o FC Porto consiga obter um bom resultado e que passe à fase seguinte", rematou o antigo internacional português.