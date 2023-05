"Foram vários acontecimentos que alteraram a verdade desportiva"

Declarações de Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, no programa Universo Porto da Bancada.

Opinião de Schmidt sobre justiça do título: "Quando se olha para isto convém perceber a razão destas afirmações. Se olharmos para o campeonato e o padrão que houve, a verdadeira explicação para o título do Benfica está num vídeo que temos para mostrar com lances que ilustram a razão de o Benfica ter mais dois pontos do que o FC Porto. Temos o jogo com o Paços de Ferreira, com um penálti a favor muito questionável, um não assinalado contra. Outro no jogo com Vizela que bate nas costas e assinalaram penálti aos 99' e ganhou o jogo. Depois, o do V. Guimarães que ninguém conseguiu descortinar. O lance no nosso jogo em que o Bah impede a progressão do Galeno já com amarelo. Mais Vizela-Benfica com um penálti. Há uma sucessão de jogos que explicam porque é que o campeonato foi assim decidido. Na penúltima jornada há o lance ilegal, mas o golo foi validado no dérbi."

FC Porto foi a equipa mais prejudicada: "Pedro Henriques, analista do Público, publicou a sua análise e, tal como na época passada, o FC Porto foi a equipa mais prejudicada. Esta época voltou a ser o mais prejudicado pelas arbitragens. Isto dá que pensar. Temos um clube que é o mais prejudicado e isto devia chamar a atenção dos responsáveis pela arbitragem, dos árbitros, para tentarem perceber porque é que um clube tem a infelicidade de ser prejudicado pelas suas decisões. E no ano seguinte volta a ser. Será que os árbitros têm alguma coisa contra este clube? Vamos acreditar que não. Pedro Henriques não tem qualquer proximidade ou simpatia pelo FC Porto e chegou a esta conclusão. Desta vez teve um impacto muito grande, na época passada o FC Porto estabeleceu um novo recorde de pontos e o prejuízo que teve não teve impacto decisivo, mas este ano alterou o nome do campeão e a classificação. O FC Porto devia ter tido mais penáltis, mais adversários expulsos. Basta recordar os jogos com os nossos rivais. Foram vários acontecimentos que alteraram a verdade desportiva. No final da época passada chegamos à conclusão de que o FC Porto foi o mais prejudicado e esta época começou com o Benfica a fazer um sem número de ameaças, o FC Porto esperou em silêncio e o resultado foi este. Como vai ser a próxima época? Oxalá não mantenham este padrão, o FC Porto não quer ser beneficiado, não quer é ser prejudicado."