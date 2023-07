FC Porto vai defrontar Wolverhampton, de Lopetegui, na pré-temporada

Encontro marcado para o dia 25 de julho, terça-feira

O FC Porto vai defrontar o Wolverhampton nesta pré-temporada, informou o clube inglês.

O encontro está marcado para o dia 25 de julho, terça-feira, no Estádio Municipal da Bela Vista. Os bilhetes já estão à venda e têm um custo de 20 euros.

Recorde-se que o FC Porto entra em ação na temporada a oito de agosto, diante do Benfica, na discussão da Supertaça.

