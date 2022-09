FC Porto vai apresentar uma queixa à ERC em defesa de Taremi

Anunciou Francisco J. Marques esta terça-feira.

O FC Porto vai apresentar uma queixa à Entidade Reguladora para a Comunicação Social em defesa de Taremi, revelou esta terça-feira Francisco J. Marques.

"O que esta a acontecer não é de há uns dias. Já vem da época passada, mas que neste início de temporada atinge proporções inaceitáveis. Há uma intoxicação na opinião pública de que o Taremi é piscineiro, batoteiro e que procura enganar os árbitros e os adversários", começou por dizer o diretor de informação dos dragões.

"Na CMTV, dia após dia, gastam-se horas a discutir isto e a apontar o dedo ao Taremi. Isto não é razoável, não é jornalismo. É manipulação editorial para procurar induzir as pessoas. Trata-se de uma perseguição a um cidadão no exercício da sua profissão, com piadas jocosas que são insultuosas para o Taremi, o FC Porto e os seus adeptos", prosseguiu no programa Universo Porto da Bancada.