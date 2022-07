FC Porto: uma baixa e treino em dose dupla com mais um teste na mira

Plantel de Conceição prossegue no estágio no Algarve.

O plantel do FC Porto, que se encontra em estágio no Algarve, realizou esta terça-feira duas sessões de trabalho. De acordo com a informação do clube azul e branco no site oficial, Manafá é a única baixa no grupo, tendo realizado treino condicionado, trabalho de ginásio e tratamento.

O FC Porto vai manter-se no sul do país até à próxima quinta-feira, dia em que realiza um particular com o Portimonense. Será o terceiro teste no Algarve, depois dos triunfos por 3-0 frente ao Bristol, de Inglaterra, e 2-0 contra o Vilafranquense.