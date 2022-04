FC Porto um a um contra o Portimonense: perfeição coletiva descobriu ouro persa

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto no triunfo por 7-0 frente ao Portimonense.

Diogo Costa 6

Bem na antecipação, a limpar um atraso mal calculado de Zaidu, (12"). Aos 73", uma estirada atenta a remate de Aponza deu para... aquecer.



Pepê 7

Está na mó de cima. Sempre mais extremo do que lateral, fez um grande passe aos 40", a soltar Evanilson para o 4-0. A defender, dificilmente podia ter pedido noite mais serena.



Mbemba 6

Facilitou numa abordagem e não voltou a tremeu. O trabalho, diga-se, não foi muito...



Pepe 7

Ofereceu o corpo a uma bala de Aponza e patrulhou tranquilamente o setor. Levantou voo, cabeceou para o 6-0 e festejou em comunhão com colegas e equipa técnica. Foi rendido aos 63".



Zaidu 6

Inclinado para o ataque nos 45" que esteve em campo, combinou bem e ofereceu sempre soluções. Lá atrás, só facilitou aos 12", mas Diogo Costa resolveu.



Grujic 7

Que noite do sérvio! Surgiu no sítio certo para anotar o 2-0, mas o seu jogo foi muito além desse momento. Sem mácula no aspeto defensivo, pareceu estar em todo o lado e ficou a centímetros do "bis", aos 69". Um autêntico farol no miolo.



Otávio 8

Exibição de encher o olho em apenas 45". "Participou" em três dos sete golos, descobrindo Fábio Vieira no primeiro e Pepê no segundo. Sofreu, ainda, o penálti do 3-0. Estava em risco para Braga e, talvez por isso, não voltou para a segunda parte.



Vitinha 7

Seguro no passe, levantou para Otávio, aos 33", e viu o luso-brasileiro sofrer penálti. Antes de ser substituído, assistiu Pepe para o 6-0 (55").



Fábio Vieira 8

Assistiu para dois tentos de Taremi e ainda bateu o canto do 2-0. A bola no pé esquerdo do criativo torna-se ameaça iminente e, aos 86", quase picou o ponto, mas Payam defendeu. Bem merecia...



Evanilson 7

De volta aos golos - em dose dupla - após seis jogos em branco. Atirou cruzado para o 4-0 e encostou para o fecho de contas. De resto, as boas movimentações do costume.



Wendell 6

Entrou em alta rotação, com um cruzamento tenso para Evanilson. Com velocidade de ponta, mostrou-se fresco.



Francisco Conceição 7

Uma assistência na conta - para o "bis" de Evanilson -, e, apesar de alguns exageros aqui e ali, foi dos principais agitadores na segunda parte.



Toni Martínez 5

Deu presença ao ataque, fez um remate e um cruzamento muito largo.



Fábio Cardoso 5

Sem dificuldades para manter a defesa segura.



Eustáquio 6

Muita vontade e um livre primoroso para a cabeça de Grujic (69").

A FIGURA