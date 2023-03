FC Porto um a um | Otávio remou, Marcano salvou

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

UM A UM >> Análise individual aos jogadores do FC Porto no empate sem golos em Braga, na 25ª jornada da Liga Bwin

Diogo Costa 6

Duas belas paradas em dois minutos: afastou o perigo aos 16", a tiro de Bruma, e aos 18" negou o golo a Ruiz. Aventurou-se aos 54", mas a finta saiu bem.



Rodrigo Conceição 4

A velocidade de Bruma criou sarilhos ao lateral e o passe errado, aos 35", foi comprometedor. Saiu a seguir.



Fábio Cardoso 6

Bem na leitura do jogo, cortou para canto aos 17". Evidenciou, no entanto, alguma hesitação na saída de bola.



Marcano 6

Fechou o jogo com um corte crucial, a impedir o 1-0. Foi um dos mais concentrados.