FC Porto um a um | Otávio meteu um travão num eixo desnorteado

UM A UM >> Análise individual ao desempenho dos jogadores do FC Porto na derrota, por 2-0, com o Benfica na Supertaça

Diogo Costa 5

Seguro com os pés e ágil com as mãos a fintar a pressão mais alta do Benfica. Brilhou perto do fim, estragando a visão da goleada a Chiquinho e Musa em dois remates à queima roupa de rajada. Sobra a dúvida se podia ter feito mais no 1-0.

Pepê 5

Tentou a espaços pegar no jogo e oferecer frenesim ofensivo à equipa. Deambulou na procura de largar adversários, sofreu entradas ríspidas e foi perdendo frescura para criar mais desequilíbrios.