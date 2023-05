UM A UM >>Análise individual aos jogadores do FC Porto na vitória (2-4) com o Famalicão na 33ª jornada da Liga Bwin

Diogo Costa 6

Não conseguiu apanhar a cabeçada colocada de Iván Jaime, mas evitou golo imediato a Pablo. Experimentou um calafrio numa falha de comunicação com Marcano. Peça importante no lançamento de várias ações de jogo.



Pepê 5

Um dos mais amorfos na fase inicial, tão forte e expansiva dos dragões. Quando procurou ser mais atrevido, não teve o chip certo e acabou penalizado pelo penálti que custou o 2-2.



Pepe 5

Não foi eficiente como de costume no comando da retaguarda. Um ou outro corte incompleto, perda de posição e a equipa foi apanhada por dissabores no final da primeira parte.