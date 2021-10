FC Porto um a um nos Açores: "Taremi não chegou para emendar erros"

Confira a apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto frente ao Santa Clara, partida da Taça da Liga que terminou com o triunfo açoriano por 3-1. Dragões fora da final four.

Marchesín 5

Regresso à baliza ingrato para o argentino, que sofreu três golos nos quais pouco ou nada podia fazer. De resto, pouco trabalho.



Nanu 4

Nos primeiros minutos em 21/22 pelos dragões, cometeu muitos erros posicionais. Com a bola, sentiu dificuldades.



Mbemba 3

Noite para esquecer. Deixou Chindris rodar no 1-0, cometeu erro de palmatória no 2-0, ao entregar a bola ao adversário, e falhou duas abordagens no lance do 3-1.



Marcano 4

Tentou manter a cabeça fria face ao desacerto de Mbemba, mas também teve lapsos. Foi ultrapassado com facilidade por Ricardinho no lance do 2-0.



Manafá 4

À esquerda, esteve uns furos acima de Nanu no plano atacante, mas também pecou a defender. Desorientado no tento que fechou as contas.



Bruno Costa 4

A um remate perigoso seguiu-se uma perda de bola comprometedora, aos 14". Demasiado discreto, foi um dos que saiu ao intervalo.



Grujic 4

Distribuiu jogo, mas concedeu espaço aos médios do Santa Clara. Uma receção falhada causou calafrios e acabou por sair, aos 69".



Corona 4

Desaparecido à direita, mudou para o lado canhoto e fez dois cruzamentos. Pouco para quem tenta voltar aos melhores dias. Apenas 45" em campo.



Fábio Vieira 5

Trapalhão no primeiro tempo, melhorou e ajudou a tricotar os lances ofensivos de nota do lado portista. Admoestado, acabou a jogar com o coração.



Pepê 4

O um para um não lhe saiu bem e um remate à figura foi fraca amostra ofensiva. Disponível a defender, não voltou do intervalo.



Toni Martínez 4

Em excelente posição, falhou duas boas chances. Rendido com naturalidade por Taremi.



Sérgio Oliveira 5

Deu maior critério ao miolo e tentou pressionar alto, missão em que não dispôs de grande companhia...



Otávio 5

Energia e entrega nos níveis habituais, entrou e tirou logo dois centros. Remou contra a maré e viu um amarelo.



Luis Díaz 5

Quatro ou cinco piques no flanco esquerdo mereciam melhor definição, assim como os remates que ensaiou.



Taremi 6

Fareja sempre o sítio certo e beneficiou disso para faturar. Podia ter bisado, mas, isolado, atirou para fora.



Evanilson 5

Ganhou bolas no ataque, trabalhou bem na área e foi de um remate seu que saiu a bola para o golo de honra.