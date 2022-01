FC Porto um a um no Estoril: Taremi e Chico voam no vendaval de Díaz

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto na vitória por 3-2 em casa do Estoril, para a ronda 17 do campeonato.

Diogo Costa 5

O remate de Arthur desviou em Mbemba e traiu-o, já não conseguiu corrigir o movimento. Aos 55", encaixou a dois tempos nova tentativa do estorilista.



Corona 4

Pouco ou nada acrescentou ao ataque e ainda ficou mal no quadro do primeiro ao golo do Estoril: foi à queima para tentar cortar, ficou nas covas e deixou o flanco escancarado.



Mbemba 5

Teve a infelicidade do desvio para a própria baliza quando apenas queria bloquear o remate. Seguro no resto.



Fábio Cardoso 5

Faltou-lhe um pouco de velocidade num ou outro lance, mas não facilitou quando meteu o pé ou a cabeça.



Wendell 4

Transmitiu sempre a sensação de estar desconfortável a defender e o cúmulo foi o penálti cometido num lance em que já tinha sido batido pelo adversário. Após o intervalo, apoiou o ataque, sem arriscar.



Otávio 6

Acumulou passes mal medidos na primeira parte. Na segunda, apareceu mais vezes em zonas interiores, subiu de rendimento e teve um remate frontal respondido com uma boa defesa de Thiago Silva.



Uribe 6

Não foi o destruidor de ataques alheios ao nível do que tem sido, mas nem por isso esteve mal. Tentou ajudar onde quer que fosse preciso.



Vitinha 6

A eficiência esteve uns furos abaixo do padrão, sem que isso o tivesse impedido de ser perigoso. É dele o bom passe que dá início à jogada do primeiro golo do FC Porto e ficou à beira de um golaço de livre direto: Thiago Silva e a barra não permitiram.



Taremi 7

Não perdoou à terceira e reduziu a desvantagem, antes de Thiago Silva não o deixar marcar, aos 53". Fora da área, foi inteligente nas movimentações e decisões.



Evanilson 5

Quase desarmou o Thiago Silva na pequena área, aos 13", e teve um bom cabeceamento em mergulho segundos antes do golo de Taremi. Foram os lances de maior registo numa partida em que não foi tão influente.



Pepê 6

Entrou bem no jogo, desta vez a partir da direita. Calmo, decidiu quase sempre bem.



Fábio Vieira 6

Foi importante na jogada do 2-2 e, pouco depois, ficou a centímetros do golo.



Toni Martínez 6

Longe da área, ganhou a bola que deu início ao 2-2. Ainda teve um cabeceamento para defesa de Thiago Silva.



Francisco Conceição 7

Toque de midas ao fim de dois minutos: apareceu de rompante ao primeiro poste e não deu hipóteses.