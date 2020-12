FC Porto um a um na Supertaça: há Díaz assim, em que o Sérgio Oliveira joga tanto

Confira a avaliação feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto na Supertaça, jogo que os dragões venceram, por 2-0, frente ao Benfica.

Marchesín 8

Exibição brilhante nas poucas intervenções a que foi obrigado e ainda teve a ajuda do ferro num livre de Grimaldo. Logo no início saiu disparado da área para se antecipar a um isolado Darwin num lance que seria anulado por fora de jogo. Aos 28" segurou a vantagem com uma enorme defesa a um remate cruzado de Grimaldo em que com a ponta dos dedos desviou a bola da baliza. Aos 49" mergulhou aos pés de Darwin e aos 59" voou para o lado direito para socar um livre de Grimaldo.



Manafá 6

Travou um duelo interessante com Everton, mas até foi Darwin Núñez que lhe causou mais calafrios, surgindo várias vezes na sua zona. Não cometeu erros e subiu várias vezes no corredor para dar profundidade.



Mbemba 6

Muito concentrado e sempre bem posicionado controlou os avançados do Benfica. Aos 37" deu o corpo a uma bomba de Taarabt. Aos 73" quase marcou num remate cruzado que Vlachodimos defendeu com os pés. Lesionou-se nesse lance e saiu a seguir.



Pepe 8

O homem da máscara de ferro meteu Waldschmidt num bolso e Darwin no outro, assumindo ainda o papel de controlador aéreo na área. Simplesmente não deu hipóteses.



Zaidu 6

Sempre atento a Rafa, não cometeu erros de maior - a não ser em algumas entregas -, usando a velocidade para recuperar várias bolas. Sempre tranquilo a abordar os lances.



Uribe 7

Esteve em todo lado e terá saído de Aveiro sem perder um duelo. Pressionou, recuperou e foi agressivo o suficiente para controlar o meio campo. Aos 51" assinou um grande remate do meio da rua.



Corona 7

Jogou bastante na zona central e entre linhas para criar desequilíbrios. Não teve lances de inspiração, mas pressionou muito e foram dele os passes para Taremi sofrer o penálti e Luis Díaz fazer o 2-0.



Otávio 6

Fantástico a deixar passar a bola para Luis Díaz no segundo golo. Exibição discreta mas muito eficaz.



Marega 6

Correu e batalhou muito desgastando a defesa do Benfica. Esteve perto do 2-0 em dois lances seguidos. No primeiro Otamendi salvou em cima da linha, no segundo penteou a bola perto do poste.



Taremi 7

Rendido aos 75" sem ter feito um remate, não se deve sentir envergonhado porque foi fundamental na estratégia da equipa e, afinal, foi ele quem ganhou o penálti que começou a decidir a Supertaça. Saiu da área para receber inúmeras bolas, funcionando como referência, decidindo sempre bem fosse em zonas centrais ou nos corredores.

Diogo Leite 5

Bom corte na pequena área a limpar o perigo aos 86".



Luis Díaz 7

Os génios não precisam de muito para deixar a sua marca. Um quarto de hora em campo do colombiano bastou para um golo em que mostrou toda a sua classe com o toque que bateu Vlachodimos.



Grujic 5

Entrou para dar músculo no meio campo.



Toni Martínez 5

Rendeu Marega perto dos 90" e foi ele quem iniciou o lance do 2-0, roubando a bola a Taarabt e entregando-a a Corona.



Baró -

Entrou em cima do apito final.