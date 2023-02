FC Porto um a um na Madeira: Pepê e Galeno agitam para Wendell abrir

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto na vitória por 2-0 em casa do Marítimo, para a ronda 18 do campeonato.

Diogo Costa 7

Importante em duas defesas na primeira parte: voou (32") para afastar um remate de Val Soares e foi ao chão desviar um tiro traiçoeiro de Xadas (36"), que bateu no relvado mesmo antes de lhe chegar. Sereno ao longo do segundo tempo.



João Mário 6

Outra exibição inspirada com competência a defender e influência no ataque - foi um dos que participou na bonita jogada do primeiro golo.



Pepe 6

Praticamente irrepreensível nas limpezas na grande área, somando várias recuperações noutras zonas.



Marcano 6

À medida do companheiro de setor, esteve concentrado e permitiu muito pouco, pelo ar ou à flor da relva. Ainda teve um excelente passe a desmarcar Evanilson.



Wendell 7

Que golaço à entrada da área: um pontapé numa exibição que não estava a ser das melhores, pelas dificuldades a defender. Melhorou depois desse momento de inspiração que se revelou determinante.



Uribe 6

Esteve mais dinâmico no segundo tempo, tal como os companheiros, a exemplo do bom passe a sobrevoar a defesa para encontrar Galeno sozinho, aos 48".



Bernardo Folha 4

Viu um amarelo cedo (7") e esteve discreto até receber o segundo (38"). Estreia a titular para esquecer.