FC Porto um a um | Martínez duplo em frente feroz

UM A UM >> Análise ao desempenho dos jogadores do FC Porto no encontro de prée-temporada com o Cardiff (4-0), no Algarve

Diogo Costa

Agarrou um remate aos 5" e protagonizou voo espetacular aos 33", a negar o empate. O remate de Ramsey, aos 46", ainda bateu no poste. Já aos 83", nova estirada notável.



Pepê

De volta à lateral, esteve atento na cobertura defensiva e só subiu a rotação ofensiva na segunda parte. Com Otávio, a música no corredor direito passou a ser outra...



Pepe

Ensaiou passes longos e bloqueou dois remates perigosos no mesmo minuto (15"). Substituído aos 73", teve direito a algumas vénias.



Marcano

Foi controlando o raio de ação, passando apenas por um ou outro sobressalto, prontamente resolvido.



Zaidu

Fez corte providencial aos 26", com Diogo Costa batido, a impedir o 1-1. No entanto, o erro inicial na abordagem foi dele. Ojo deu que fazer...



André Franco

A partir da direita, fletiu para zonas interiores em busca da bola, sem muito sucesso. Valeu a assistência para Toni Martínez, aos 45"+1", a aproveitar erro de McGuiness. Rendido ao intervalo.



Grujic

Esteve na génese do 1-0, mas evidenciou desatenção. Aos 15", desequilibrou a equipa com um passe errado. Já não voltou para a segunda parte.



Romário Baró

Pujante a atacar e a defender, descobriu Taremi no lance do 1-0 e foi acumulando indicações positivas até ser substituído (66"). Está mesmo empenhado em mostrar serviço...



Galeno

Tentou injetar velocidade, mas as combinações nem sempre saíram bem. Aos 60" ainda festejou um golo que seria anulado.



Taremi

Já está com a corda toda. Isolou Toni Martínez no 1-0 com um passe açucarado e quase repetiu a dose para Galeno, num lance que resultou em penálti. A cargo da conversão, não perdoou e ainda ameaçou aos 70".



Toni Martínez

Abriu o marcador na cara de Allsop após recarga e, a fechar o primeiro tempo, bisou só com o guardião pela frente. Foi de uma recuperação do espanhol na linha de fundo que acabaria por nascer o penálti, aos 49". Saiu aos 74", após excelente exibição.



Otávio

Começou com um grande passe para Taremi e, aos 60", assistiu Galeno para um golo que seria invalidado por falta prévia de Toni. Com ele em campo, nota-se outro andamento.

Eustáquio

No lugar de Grujic, ajudou a estabilizar o meio-campo. Na ponta final, ajudou a fechar à direita.



Bernardo Folha

Tentou a sorte de meia-distância aos 72", mas Allsop agarrou em dois tempos.



Fábio Cardoso

Efetuou corte importante aos 85", no coração da área.



Namaso

Admoestado com um cartão amarelo logo após a entrada.



Fran Navarro

Entrou para marcar (77") e com um pormenor delicioso a fintar o guarda-redes, antes de encostar para golo.



Gonçalo Borges

Uma arrancada de respeito e pouco mais para contar.



Veron

Recuperado, fez o flanco direito 10 minutos finais.



João Mendes

Fechou à esquerda.