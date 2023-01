Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

UM A UM >> Análise ao desempenho dos jogadores do FC Porto no triunfo, por 1-0, em casa do Vitória de Guimarães na 17ª jornada da Liga Bwin

Diogo Costa 5

Mostrou a grande visão de jogo de que é dono quando isolou Taremi, aos 33". Aos 86", não se livrou de um susto provocado pelo tiro de Safira. De resto, pouco para contar.



Pepe 6

Voltou à titularidade mais de três meses depois e fez um corte precioso no primeiro minuto de jogo. Aos 26", ganhou na velocidade, mesmo partindo metros atrás de Mikey Johnston. Depois, foi pondo ordem na casa.



Marcano 6

Forte nas antecipações, efetuou um corte providencial aos 51". Não escapou ao cartão amarelo (81"), mas a falta foi útil.



Wendell 5

Quase marcou num remate cruzado, aos 19", mas viu o amarelo de forma desnecessária (47") e esteve algo errático, evidenciando, aqui e ali, alguma desconcentração.