FC Porto um a um frente ao Marítimo: Otávio e duo do miolo dão vida no pós-Díaz

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto no triunfo por 2-1 frente ao Marítimo, encontro da ronda 20 do campeonato.

Diogo Costa 5

A estirada aos 53" foi boa, mas a defesa saiu para os pés de Edgar Costa no golo do Marítimo. De resto, pouco trabalho e tranquilidade a jogar com os pés.



Bruno Costa 6

Viu André Vidigal fugir-lhe nas costas aos 23", mas subiu de rendimento na segunda parte, numa posição que não é a sua. Cruzou para Otávio no lance do 2-0 e, depois, levantou para uma cabeçada perigosa do 25.



Mbemba 6

Certinho na primeira parte, o Marítimo deu mais que fazer na segunda e teve que subir os índices de concentração.



Fábio Cardoso 6

Utilizou a estampa física para travar uma incursão do Marítimo aos 2". Aplicado e sem problemas de maior.



Wendell 6

Dinâmico e muito atento aos erros insulares, como nas recuperações aos 10", 32" e 17", em que fez um corte de cabeça fulcral. Amarelado aos 69", deu lugar a Zaidu aos 72".



Grujic 7

O melhor elogio que pode ser feito ao sérvio é que não se notou a falta de Uribe. Estancou a sua zona com cortes ajustados à posse e conferiu fluidez à circulação. A fechar, um desarme importante na área. Entrega total.



Vitinha 7

Impecável na distribuição, curta e longa, é mesmo um tratado no capítulo do passe. Clarividente, descobriu Bruno Costa à direita em lances quase consecutivos, tendo um deles resultado no 2-0.



Fábio Vieira 6

Joga de cabeça levantada, mas o acerto no passe não esteve ao nível dos jogos anteriores. Porém, tem uma mobilidade que dificulta (e muito) as marcações adversárias. Esteve na génese do 1-0 e foi rendido aos 63".



Pepê 6

A herança deixada por Díaz é pesada. Contudo, a vontade de mostrar serviço é notória. Na retina ficaram alguns bons pormenores e uma excelente iniciativa individual a fechar a primeira parte. O golo, com as costas, foi obtido com alguma sorte à mistura. Saiu sob aplausos, aos 63".



Evanilson 6

O golo que anotou, de calcanhar, valeu o preço do bilhete e, aos 47", ameaçou o "bis", que Paulo Victor lhe negou. Fora isso, lutou na frente, mas nem sempre definiu bem.



Francisco Conceição 5

Apertado pela defesa maritimista , criou perigo de... cabeça, aos 90"+2".



João Mário 5

De volta precisamente um mês após a lesão, ganhou ritmo, fechou a ala direita e fez um bom cruzamento.



Zaidu 6

Ligado ao jogo, com três ou quatro incursões interessantes pela canhota.



Toni Martínez 5

Lançado aos 88", fez um corte e um cruzamento.