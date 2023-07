FC Porto um a um | Erro fatal traiu dupla imperial

UM A UM >> Análise ao desempenho individual dos jogadores do FC Porto na derrota, por 1-0, com o Wolverhampton, na pré-temporada

Diogo Costa

É uma delícia vê-lo jogar com os pés: só na primeira parte, entregou bem na frente em três ocasiões. No golo de Neto, nada podia fazer, tendo cedido a vaga a Cláudio Ramos ao intervalo.



Pepê

Foi dele o passe de risco que acabaria por desaguar no golo dos Wolves. Melhorou a partir daí, dinamizando o flanco direito. Acabou a extremo, no assalto final.



Pepe

Somou vários cortes na primeira parte e comandou a equipa a partir de trás. Aos 54", ainda deu um pé no ataque e, aos 66", "brindou" um adversário com uma espécie de "cabrito".



Marcano

Jogo seguro e autoritário do veterano espanhol, que até deixou apontamentos técnicos de nota. À imagem de Pepe, voltou a mostrar que a experiência conta muito. Ambos somaram 90".