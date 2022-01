FC Porto um a um em Vizela: a ilusão de Uribe esperava por Fábio

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto na vitória por 3-1 em Vizela, para os quartos de final da Taça de Portugal.

Marchesín 7

Duas intervenções decisivas, ao defender remates de Zag (58") e Igor Julião (80"), quando a qualificação ainda estava em aberto.



Corona 5

Uma entrada de pé em riste valeu um livre promissor ao Vizela e deu o tom para uma primeira parte demasiado discreta, talvez a última com a camisola portista.



Mbemba 6

Intermitente, entrou bem, com um corte para canto, aos 3", a travar Cassiano; depois, um alívio infeliz permitiu a Guzzo um remate em zona frontal e, no 1-1, pecou pela passividade. Apesar dos sobressaltos, terminou com saldo positivo.



Fábio Cardoso 7

Feroz a defender, foi uma presença constante na área do Vizela, nas bolas paradas, e saltou com Pedro Silva no canto do 1-0.

Wendell 6

Tentou resolver depressa a partida, esforço compensado na segunda parte, em que a fluidez de jogo foi maior. Serviu Evanilson para um remate ao poste e construiu com Otávio o lance (57") para Fábio Vieira atirar ao lado.



Otávio 7

Tentou manter a equipa desperta, com uma presença acutilante no jogo, uma espécie de autoridade que faz bem ao coletivo. Com o tempo, cedeu protagonismo.



Vitinha 6

Numa hesitação, viu fugir o adversário para o golo, lapso compensado com uma entrega absoluta em todos os momentos do jogo.



Uribe 7

Foi a figura da primeira parte, foco de eficácia a meio-campo que se estendeu até à entrada da área para um golo que prometia uma noite simples como receber a bola e atirar, cheio de vontade, imparável.



Luiz Díaz 6

Meia dúzia de lances promissores, com momentos de beleza - como aquele em que recebeu com o pé direito e atirou com o esquerdo para a defesa de Pedro Silva - que animaram sem mexer com o marcador. Ficou perto do golo, aos 78".



Taremi 5

A forma como lutou, na primeira parte, aproximou-se demais do sentido literal do termo e valeu-lhe um cartão amarelo, além da frustração de passar ao lado do golo.



Evanilson 7

Dir-se-ia que tinha de ser ele a resolver. O especialista em golos na Taça chegou à meia dúzia. Muito (e bom) trabalho depois, colocou o marcador a salvo da persistência do Vizela, com o cabeceamento certeiro do 3-1 a diluir a frustração por um remate ao poste (47") e um outro cabeceamento (68") que Pedro Silva salvou em cima da linha de golo.



Pêpê 7

Aposta no segundo tempo para o lado direito, fez com que aquele corredor passasse a dar um contributo importante para a pressão na área do Vizela. Ainda teve um remate, mas saiu torto.



Bruno Costa 6

Entrou para lateral-direito, a seis minutos do fim e aproveitou bem o tempo para se integrar na manobra ofensiva e ficar na história do jogo: foi ele quem bateu o canto do 3-1.



Francisco Conceição -

Voltou a entrar à beirinha do fim, mas, desta vez, com tudo resolvido.



Grujic -

Pouco tempo em campo, nos últimos suspiros da partida.