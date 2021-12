FC Porto um a um em Portimão: sinfonia de Vitinha fechou com estrondo

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto, no trunfo por 3-0 em casa do Portimonense, para a ronda 13 do campeonato.

Diogo Costa 6

Encheu a baliza aos 6" para negar um golo cantado a Fabrício e manteve a concentração em todo o jogo, defendendo, com maior ou menor dificuldade, os remates de Aylton (34"), Fali Candé (65") e Carlinhos (84").



Manafá 6

Mais ofensivo na primeira parte, em que chegou a entrar um par de vezes na área, do que na segunda. Controlou bem as ações de Angulo e aos 13" conseguiu travar um contra-ataque de Aylton.



Mbemba 6

Uma tentativa falhada de alívio isolou Fabrício aos 6", mas daí em diante subiu de nível e controlou com eficácia o avançado. Quase marcou no regresso dos balneários, numa bala que esbarrou no peito de Moufi.



Fábio Cardoso 6

Exibição "limpa" de erros. Afastou as bolas que lhe caíram na zona de ação e entendeu-se bem com Mbemba na marcação aos homens mais adiantados dos algarvios.



Zaidu 6

Muito seguro a defender, levou quase sempre a melhor sobre Aylton, com destaque para um grande corte aos 54". Foi arrojado a atacar e teve um bom cruzamento para Taremi (21").



Uribe 6

Foi preenchendo algumas brechas que aqui e ali se foram abrindo e, com isso, manteve sempre a equipa equilibrada. O único disparo que fez saiu por cima (39").



Otávio 7

A beleza do golo (chapéu a Samuel) foi o corolário de uma noite de muito trabalho - nunca se escondeu na fase de construção e condicionou muito a saída dos algarvios -, mas também de algum desperdício. Até festejar o primeiro golo esta época na Liga, o médio havia tentado por duas ocasiões, atirando uma por cima e outra ao lado.



Taremi 7

Primeiro atirou à figura (21"), depois para fora (22"), mais tarde contra Evanilson (29") e, por fim, viu Samuel afastar-lhe para fora um pequeno desvio (66"). Não é por falta de tentativas que o golo não tem surgido. Contudo, causou problemas de outra forma e assistiu para o 3-0.



Luis Díaz 7

A velocidade vertiginosa na condução de bola foi um problema constante para os algarvios, que viram Samuel e Pedrão negar o golo ao colombiano nos primeiros minutos. O golo acabaria por surgir na sequência de um livre, com a ajuda de Pedro Sá. Nota ainda para um bom passe para Otávio (61").



Evanilson 7

Jogo quase sempre de costas para a baliza, mas a proteção de bola fê-lo sofrer a falta do 0-1 e aguentar a pressão até à chegada de Vítor Ferreira à área para o 0-2. Saiu aos 71" sem ter rematado, mas com o trabalho feito.



Grujic 6

Foi um tampão para a tentativa de reação dos locais.



Sérgio Oliveira 5

Tentou várias vezes o remate, mas a opção nem sempre foi a mais acertada.



Pepê 5

Entrou para a direita e viu o guarda-redes negar-lhe uma boa oportunidade.



Wendell 5

Oito minutos tranquilos.



Corona 6

Muito ativo a partir da esquerda. Fez um remate à figura e deixou Pepê na cara de Samuel.