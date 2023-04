FC Porto um a um em Paços | Pepe sempre imperial, Otávio a agarrar o jogo

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto no triunfo por 2-0 em Paços de Ferreira, para a ronda 29 do campeonato.

Diogo Costa 6

Uma sapatada atenta no preâmbulo do jogo com a equipa em calafrios, travando remate traiçoeiro de Gaitán.



Manafá 4

Prestação muito sofrível, começou cedo ao proporcionar chance inicial ao Paços, refém ainda da paragem, sem ponta de confiança na mente e na chuteira. A troca pareceu pecar por tardia.



Marcano 5

Certinho até se desleixar numa bola longa dos pacenses. Podia ter custado caro, não fosse Pepe.



Wendell 5

Pouco afoito, descrente num jogo que pedia mais apetite por desequilíbrios.