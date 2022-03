FC Porto um a um em Paços de Ferreira: Vitinha gere firma Evanilson & Taremi

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto no triunfo por 4-2 em Paços de Ferreira, na ronda 25 do campeonato.

Diogo Costa 5

Sem ser responsável pelo primeiro golo, fica a sensação de que podia ter feito mais. Compensou depois com uma boa defesa, aos 58". Foi ainda dele o passe que iniciou o terceiro golo.



João Mário 5

Sempre de olho em Lucas Silva, teve poucos problemas a defender, mas esteve discreto, sobretudo em termos ofensivos, exceção a um belo cruzamento para Pepê, aos 43".



Mbemba 6

Exibição de bom nível, com um corte soberbo, aos 8", quando a equipa estava descompensada. Tentou ainda o golo, aos 48", após um canto, mas cabeceou por cima da trave.