FC Porto um a um em Milão: Grujic roubou o palco e chamou Luis Díaz

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto no empate a um golo com o Milan, na quarta ronda da Champions.

Diogo Costa 6

Que voo fantástico para desviar, com uma palmada, um remate de Giroud que ia ao ângulo. No lance do empate, defendeu o remate do francês como pôde.



João Mário 6

Ao intervalo, já tinha corrido nove quilómetros, mas raramente se expôs e perdeu duelos, sem deixar de perceber os momentos certos para subir.



Mbemba 6

Estava a fazer uma boa exibição até ao desvio infeliz para a própria baliza. Pareceu afetá-lo um pouco, mas estabilizou.



Pepe 7

Sempre sereno na resolução de problemas ou a evitar que eles surgissem. Fez 12 recuperações e, aos 55", ainda foi à área contrária ganhar a bola que Evanilson desviou à barra.



Zaidu 6

Não foi brilhante, mas também não comprometeu e poucas vezes perdeu o flanco. Apoiou o ataque quando foi preciso.



Otávio 5

Teve momentos bons e outros em que não tomou as melhores decisões. Aos 10", rematou em posição favorável, mas por cima.



Sérgio Oliveira 6

Perigoso na cobrança de bolas paradas, não complicou na circulação e contribuiu para a consistência defensiva.



Luis Díaz 7

O Milan já nem o deve poder ver à frente. Marcou o golo portista numa finalização com toda a calma e classe e criou vários problemas à defesa. Deixou Otávio (10") e Taremi (72") em boas posições para marcarem, mas os colegas falharam o alvo.



Evanilson 6

Foram várias as vezes em que conseguiu segurar o jogo na frente e permitir à equipa aproximar-se. Quase fez o 2-0 num cabeceamento à barra.



Taremi 5

Voltou a não ser feliz na finalização frente aos rossoneri: poderia ter feito melhor aos 72", num remate em arco que saiu ao lado. De resto, fez o trabalho habitual longe da área.



Vitinha 6

O amarelo pouco tempo após ter entrado não o perturbou. Trouxe qualidade à circulação e ajudou a equipa a chegar à frente.



Francisco Conceição 5

Entrou com a vontade habitual, sem se esquecer de que era preciso defender. Recebeu uma bola na área, mas o remate saiu com a defesa do Milan recomposta.



Bruno Costa 5

Refrescou o meio-campo sem complicar com a bola nos pés.



Toni Martínez 5

Pouco tempo em campo, apenas pôde disputar um par de duelos.



Pepê 5

Calmo, agiu bem nas poucas vezes em que foi chamado a intervir.