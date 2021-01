FC Porto um a um em Famalicão: Taremi funcionou como quebra-gelo

Confira a avaliação feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto na partida em Famalicão, ganha pelos dragões por 4-1.

Marchesín 6

No penálti, enganou-se no lado, mas nem que acertasse conseguiria defender. Depois de dois sustos, brilhou ao voar para sacudir um remate de Lukovic e para desviar uma cabeçada de Anderson.



Nanu 5

Seguro a defender mas pouco assertivo no ataque, onde surgiu várias vezes. Deu profundidade, mas os cruzamentos saíram mal.



Mbemba 6

Começou com uma boa antecipação a Anderson, após um passe longo, e logo a seguir viu o amarelo por travar Jhonata Robert. De resto, assumiu o controlo das operações na área, ajudando a uma noite gelada, mas calma.

Diogo Leite 5

Voltou a merecer a confiança de Conceição, que o lhe deu uma dura no relvado por causa do lance do penálti que cometeu. Mais pela forma como foi ultrapassado por Anderson do que pela falta. Não cometeu mais erros graves.



Zaidu 5

Sempre atento e rápido a reagir, ganhou muitos lances a Gil Dias, mas subiu poucas vezes no corredor.



Uribe 6

Tem tanto de discreto como de eficaz. Soube sempre equilibrar a equipa, permitindo que Sérgio Oliveira subisse no terreno e tapando os caminhos ao Famalicão.



Sérgio Oliveira 7

Esteve muito perto de marcar de livre. Voltou a mostrar nervos de aço e bateu Vaná dos 11 metros, com um remate forte e colocado. Dominou o meio-campo e saiu bem em transição.