FC Porto um a um em Alvalade: génio de Pepê soltou-se protegido pelos gigantes

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto no triunfo por 2-1 em casa do Sporting, na ronda 20 do campeonato.

Diogo Costa 8

Outra vez gigante. Se o remate de Trincão (23") não era exigente, teve de voar para impedir que o livre de Edwards acabasse na baliza. Perto do fim, afastou um remate de Chermiti à queima-roupa e fez uma enorme estirada para defender o disparo de Arthur.



João Mário 7

Eficiente nos duelos defensivos, deu várias ajudas preciosas ao ataque com arrancadas e cruzamentos bem medidos - Taremi quase transformou um deles em golo. Praticamente no único erro, deixou Chermiti escapar-lhe nas costas aos 87", mas Diogo resolveu.



Pepe 6

Um par de duelos perdidos (sem consequências de maior) não estragam uma exibição de bom nível do capitão, com vários lances bem resolvidos.



Marcano 7

Deu o corpo ao tiro de Chermiti para evitar o golo, depois de ele próprio ter ficado muito perto de marcar, aos 33", num cabeceamento por cima sem Adán na baliza. À parte de um outro passe mal executado, acumulou ações importantes na defesa.



Zaidu 6

Libertou-se algumas vezes pelo corredor, arriscando pouco no cruzamento (Adán, ainda assim, teve de afastar um bem traiçoeiro). A defender, cumpriu, juntando-se por vezes aos centrais.

André Franco 6

Tarefa exigente, no "papel " de Otávio: pressionar à frente e fazer de terceiro médio e ajudar João Mário a fechar. Esta última tarefa causou-lhe mais dificuldades, mas a a exibição foi positiva e viu-se qualidade com bola.



Uribe 7

Teve sorte no ressalto, é certo, mas assumiu o lance e a finalização foi exímia. Exibição em crescendo, com amplo raio de intervenção.



Grujic 6

Foi dele o primeiro disparo do FC Porto (11"), mas torto. Nem sempre certeiro no passe, melhorou no segundo tempo, com e sem bola, e combinou com Uribe no 1-0.



Galeno 5

Começou precipitado, com um remate muito por cima (22") quando estava em excelente posição, entre outras más decisões. Porém, isolou Taremi (33") e esteve mais lúcido no segundo tempo, participando no golo de Uribe.



Taremi 6

Fez quase tudo bem na finalização picada sobre Adán que embateu na barra. Teve outra tentativa, de cabeça, que passou perto do poste e destacou-se pela disciplina e solidariedade sem bola.



Toni Martínez 6

Lançado numa fase difícil para um avançado, deu-se à luta, mas poderia ter sido mais determinado no duelo com Arthur, na jogada que culminou no golo anulado a Chermiti. Compensou naquilo que faz de melhor, ao ganhar de cabeça nas alturas para isolar Pepê no 2-0.



Eustáquio 6

Regressou à competição para ajudar a equipa a ganhar fôlego na pressão do Sporting. Limpou vários lances e dispensou complicações.



Manafá 4

Estreia no campeonato para ajudar Zaidu a fechar, primeiro, terminando na direita e vendo Chermiti ganhar-lhe nas costas, no golo do Sporting.



David Carmo 5

Não jogava desde o final de outubro e foi lançado perto do fim para fazer uso da altura nos duelos aéreos.