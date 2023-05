FC Porto um a um contra o Vitória | O carimbo final do rei goleador

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto no triunfo por 3-0 frente ao Vitória.

Diogo Costa 5

O camisola 99 viveu uma das tardes mais descansadas da época. Foi mais uma folha limpa para a conta (20) e um recorde pessoal no campeonato (16).



Pepê 7

A arrancada monumental aos 8" só terminou com a assistência para o 1-0. Pouco depois fez um golaço, mas foi anulado por posição irregular. A partir daí, geriu o ritmo, mantendo a acutilância. Acabou na posição de origem: extremo-esquerdo.



Pepe 6

Quase sempre em cima da linha de meio-campo, tirando partido da superioridade numérica, coordenou a defesa sem sobressaltos. Saiu aos 63", sob vénias.



Marcano 6

Soberano no seu raio de ação, fez a recuperação que esteve na génese do 2-0. Aos 54", mereceu aplausos pelo recuo em sprint para roubar a bola

a André Silva em zona de perigo.