FC Porto um a um contra o Paços: Evanilson fez a festa com catering de luxo

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto no triunfo por 4-0 frente ao Paços de Ferreira, para a ronda 12 do campeonato.

Diogo Costa 6

Seguríssimo a encaixar alguns remates, a sair da baliza para matar cruzamento e a jogar com os pés.



Rodrigo Conceição 5

Viu Delgado aparecer-lhe sozinho nas costas, na única chance do Paços de Ferreira e quando até estava à esquerda, depois de um canto. Matchoi trocou-lhe as voltas uma vez, mas Rodrigo também soube integrar-se bem na dinâmica ofensiva.



Fábio Cardoso 6

Jogo tranquilo e no qual terá perdido apenas um lance, sem consequências.



Marcano 7

Sem falhas nas limpezas e coberturas, a tranquilidade com a bola foi útil no início da construção - é dele o passe vertical para Pepê no 2-0 - e ainda se aventurou uma vez pelo corredor esquerdo, na segunda parte.



Wendell 6

Sempre atento, trancou o flanco, fez dobras e deu uma ajuda no último terço, entendendo-se bem com Taremi. Não ficou longe do golo num remate em jeito, na área, aos 12".



Uribe 5

Mais próximo dos centrais, descomplicou com e se bola e foi descansar cedo, já com o jogo resolvido.



Otávio 6

Voltou um pouco mais espevitado para a segunda parte, somando boas combinações a toda a largura no último terço. Rematou a um palmo do poste aos 63".