FC Porto um a um contra o Moreirense: o toque de Midas nos pés de Oliveira

As notas atribuídas por O JOGO aos jogadores do FC Porto na partida com o Moreirense, que os dragões venceram por 3-0.

Marchesín 6

Defendeu sem dificuldade os dois remates do Moreirense que levaram a direção da baliza, mas, aos 53", teve uma hesitação a sair da baliza que lhe podia ter custado caro.



Manafá 6

Esteve ligado à jogada do 2-0, numa das poucas vezes em que se incorporou no ataque, já que esteve mais preocupado em fechar o flanco direito. E aí nada há a apontar-lhe.



Mbemba 6

Com exceção de uma ligeira hesitação (49"), resolveu todos os problemas com eficácia e, aos 42", até ameaçou o golo, após uma saída mal calculada de Pasinato.



Diogo Leite 6

Anulou todos os que surgiram no seu raio de ação e foi uma peça importante na primeira fase de construção, acertando a maioria dos passes longos que efetuou.



Zaidu 6

Foi praticamente imparável sempre que disparou em velocidade, mas fê-lo menos vezes do que o esperado, e teve um par de cruzamentos que não saíram a preceito. Não facilitou a defender.



Uribe 6

O bom posicionamento e a leitura permitiram-lhe não só intercetar vários passes, como soltar Sérgio Oliveira para zonas mais ofensivas. Aos 57" disparou por cima da baliza e aos 61" isolou Corona.



Corona 7

Os cónegos não usaram os punhos para o travar, como sugeriu em entrevista a O JOGO, mas foi castigado com demasiadas faltas, inclusive a que originou o penálti do 1-0. O mexicano esteve ligado a algumas das melhores jogadas do ataque portista, entre as quais o cruzamento para Taremi acertar no poste (39"), uma oferta a Sérgio Oliveira (50") e o remate para defesa de Pasinato (61").



Luis Díaz 6

Exibição intermitente do colombiano: muito participativo na primeira parte, em que rematou por três vezes - em duas acertou em adversários e na outra atirou para fora... -, e mais apagado após o intervalo.



Taremi 7

Pelo trabalho e pelas oportunidades que criou,, merecia melhor sorte nos remates efetuados. E não foram poucos. Os mais perigosos aos 35 e aos 39 minutos: o primeiro saiu ao lado e o segundo acertou em cheio na trave. O ferro, de resto, haveria de devolver-lhe outro tiro, mas o lance foi anulado por fora de jogo.

Marega 5

Foi incapaz de se soltar do colete de forças em que se viu envolvido. Aos 36" cabeceou por cima da trave e três minutos depois atirou novamente de cabeça para grande defesa de Pasinato.



Toni Martinez 6

A garra com que saiu do banco custou-lhe um amarelo, mas garantiu também um golo. Ainda teve outro anulado.