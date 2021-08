FC Porto um a um contra o Marítimo: Luis Díaz instalou o pânico na Madeira

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto na partida com o Marítimo, que terminou empatada a um golo.

Diogo Costa 5

Num jogo em que não teve muito trabalho, não conseguiu impedir o remate bem colocado de Xadas. No primeiro tempo, teve de sair para estorvar a ação de Vidigal.



João Mário 5

Muito interventivo, sem medo de arriscar os duelos individuais, acaba penalizado pelo espaço concedido no lance que deu o empate.



Mbemba 6

Concentrado, ganhou a maior dos duelos individuais. Sempre atento a Alipour.



Pepe 6

Bem no capítulo defensivo, teve um corte soberbo, em esforço, aos 90"+3", a impedir que Rúben Macedo se isolasse.