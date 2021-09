A avaliação feita aos jogadores do FC Porto no encontro com o Liverpool, da segunda jornada da Champions, ganho pelos reds por 5-1.

Diogo Costa 4

Os erros na abordagem ao 0-2 e ao 1-4 mancharam uma exibição com defesas de bom nível, como o grande voo para desviar o disparo de Henderson (43"), o bloqueio do remate de Robertson e a mancha a Diogo Jota 55", entre outros lances.