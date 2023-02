A apreciação individual aos jogadores do FC Porto na derrota (1-2) frente ao Gil Vicente, para a ronda 22 do campeonato.

Diogo Costa 5

Fez uma defesa de nota aos 26", a remate de Boselli. Sem ponta de culpa no 1-1, viu a bola bater na barra (40") antes de ficar a milímetros de defender o penálti.



João Mário 4

Só durou 36", fruto da expulsão. Antes, tinha deixado para Pepê desperdiçar (9") e, além de bem a atacar, esteve atento lá atrás.



Pepe 6

O aniversário não trouxe a prenda merecida. Impecável aos 7", voltou a cortar o mal pela raiz aos 39". No meio do desnorte, teve alma e frieza, procurando dar o mote: apareceu no ataque, fez dois slaloms e terminou esgotado.



Marcano 5

Pouco podia fazer no 1-1. Já com a equipa reduzida a nove, tentou iniciar construção a partir de trás, mas o passe nem sempre saiu bem.



Wendell 3

Noite para esquecer: Zé Carlos fugiu-lhe na jogada do empate e, aos 40", o Gil voltou a criar perigo pela zona do lateral, que ouviu das boas de Diogo Costa. Não voltou para a segunda parte, até porque o lance do penálti também começou pelo seu flanco.



Otávio 6

Fez o passe que dinamitou a defesa gilista no 1-0, num jogo em que não foi brilhante. Ainda assim, tentou, dentro do possível, puxar a equipa para a frente ao longo do segundo tempo.



Uribe 3

Cometeu a falta do penálti gilista e foi expulso aos 52", após ver o segundo amarelo, sendo que o primeiro deveu-se a uma falta necessária.



Eustáquio 5

Denotou alguma falta de comunicação com os colegas, mas cortou várias linhas de passe adversárias. Aos 68", ainda festejou... sem efeito.



Pepê 5

Foi no meio que esteve melhor, num jogo em que também passou pela direita e pela esquerda, mas falhou um golo cantado aos 9". Ao querer fazer tudo, quase entregava o 3-1 ao Gil na ponta final.



Namaso 6

Excelente na devolução

a Taremi para o 1-0, quase faturou aos 18", "estourando" à barra. Saiu ao intervalo, após uma boa arrancada (42").



Taremi 7

Voltou aos golos, logo aos 4", com um remate furtivo que concluiu um lance que ajudou a desenhar. Com a equipa em desespero, apareceu em todo o lado para segurar, criar e, quando deu, rematar. Aí, só faltou melhor pontaria.



Zaidu 4

Entrou ao intervalo, mas foi substituído aos 85". Uma hesitação no ataque e um par de lapsos a defender não ajudaram.



Gonçalo Borges 5

Sem timidez, teve sempre mais coração do que cabeça. Ainda ameaçou o 2-2 com uma "bomba", aos 90"+3".



Rodrigo Conceição 5

Entrou para "subir" Pepê, mas deu nas vistas a atacar.



Toni Martínez 5

Um cabeceamento que saiu por cima.