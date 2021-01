FC Porto um a um contra o Farense: uma formiguinha andou em todo o lado

Confira a avaliação feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto na vitória por 1-0 em casa do Farense, jogo da ronda 15 do campeonato.

Equipa de Sérgio Conceição triunfou graças a um golo de Taremi na primeira parte do jogo

Marchesín 6

Começou por ter de intervir mais com os pés do que com as mãos, mas deu segurança quando foi chamado em situações mais perigosas. Teve ainda a sorte do jogo, aos 81", quando a bola bateu no poste e na trave.



Manafá 6

Sensacional a arrancada para o único golo do jogo, servindo Taremi numa bandeja de ouro. Teve ainda mais um passe magnífico a isolar o iraniano, aos 42". Numa luta constante com os alas do Farense, cometeu um ou outro lapso a defender.



Mbemba 6

Numa luta intensa com os avançados, ganhou boa parte dos lances, mas, aos 50", não acompanhou Stoijiljkovic e o sérvio cabeceou com perigo. Esteve ainda para fazer um autogolo, mas a bola bateu no poste.



Pepe 7

Foi a todas as bolas para evitar que os adversários criassem perigo, mas também para fazer as dobras aos companheiros. Imperial.



Zaidu 5

Deu menos profundidade do que Manafá, mas quando subiu no terreno foi para criar perigo. Aos 46+"1" parecia um ponta de lança, mas o cabeceamento saiu ao lado.



Otávio 7

Foi um quebra-cabeças. Andou em todo o lado e quase nunca conseguiram travá-lo. Esteve ainda para marcar em diversas ocasiões, mas a falta de pontaria ou Defendi impediram o golo.